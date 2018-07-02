Гран-при Австрии: двойной сход «Мерседеса», победа Ферстаппена

Гонка на «Ред Булл Ринге» перевернула Формулу-1 с ног на голову. Чемпионы последних лет провалили всё, что можно было, самый агрессивный пилот первенства выступил зрело и спокойно, главным героем середины пелотона оказался гонщик, не завоевавший прежде ни одного очка, а главный аутсайдер последних лет в полном составе приехал в топ-10. Итоги Гран-при Австрии — в нашем традиционном обзоре.

Ферстаппен изменился

После первых гонок сезона Макса Ферстаппена за постоянные ошибки и невынужденные контакты с другими гонщиками не критиковал только ленивый, но, похоже, голландец изменился. Хотя и не полностью, ведь именно агрессивный манёвр против Кими Райкконена на первом круге стал одним из важнейших элементов победы. Впрочем, просто подвинуть финна в повороте (к слову, Кими сам в том эпизоде крылся весьма жёстко и не оставлял сопернику места) было бы недостаточно.

Ферстаппен блестяще сработал с резиной, и даже на последних кругах, когда пара «Феррари» маячила в зеркалах, не потерял концентрации, а спокойно и уверенно довёл гонку до финиша. Это была работа зрелого гонщика, который знает, что делает, и является единым целым со своей машиной и всей своей командой. В трёх последних гонках Макс в общей сложности набрал 58 очков — больше, чем любой другой пилот чемпионата. Этот сезон имеет все шансы стать для Ферстаппена переломным. Стоит отметить, что это также третья в сезоне победа «Ред Булл», а за всю турбогибридную эру австрийцы ни разу не выигрывали больше трёх гонок за год. Ещё одна победа — и это будет лучший сезон «Ред Булл» со времён побед Себастьяна Феттеля в красно-синих цветах. Не говоря уже о том, что эти успехи — щелчок по носу «Рено» , которым с точно такими же двигателями не удаётся бороться даже за подиумы.

Борьба за титул: рестарт

В последний раз оба «Мерседеса» сходили с дистанции больше двух лет назад, когда Хэмилтон и Росберг столкнулись на первом круге Гран-при Испании. Такого, чтобы обе машины сломались, в новейшей истории команды не было ни разу. При этом, если у Боттаса возникли проблемы с гидравликой, то на болиде Хэмилтона отказала топливная система. «Сегодня всем в команде больно, но посмотрите на это с другой стороны — столько лет мы были очень надёжны, и сейчас нам больно, потому что мы перфекционисты, — поддерживает коллег Льюис. — Это худший уик-энд за долгое время, но я уверен в команде и в том, что мы вернёмся». Технические проблемы на обеих машинах — очень тревожный симптом, но победу Хэмилтон упустил ещё раньше, когда стратеги упустили возможность провести пит-стоп в режиме виртуального автомобиля безопасности. Команда уже по ходу гонки признала свою ошибку, но уже не в первый раз в этом году стратегические просчёты лишают Льюиса верной победы. «Мы должны найти пуленепробиваемый метод работы со стратегией, — добавил после гонки Хэмилтон. — Весь уик-энд у нас была великолепная машина, и если бы всё шло так, как в начале, мы легко победили бы». «Мерседес» действительно в этот уик-энд был быстрее «Феррари», но «Скудерия» сработала лучше, а её автомобили оказались надёжнее. В итоге Себастьян Феттель разом отыграл всё отставание в общем зачёте, а «Феррари» снова повела в Кубке конструкторов. Правда, следующая гонка пройдёт в Великобритании, где уже несколько лет доминирует Хэмилтон, а значит, вся борьба только начинается.

«Хаасу» наконец улыбнулась удача

Ещё до старта сезона соперники отмечали, что наибольшего прогресса по сравнению с прошлым годом добился «Хаас», но доказать это результатами американцам никак не удавалось. Порой инженеры не попадали в настройки, порой — ошибались сами пилоты, как, например, Ромен Грожан , у которого до Гран-при Австрии не было ни одного очка. Но на «Ред Булл Ринге» всё сошлось воедино, а гонщики безошибочно провели гонку. Это был лучший Гран-при в истории «Хааса» — как по чистой скорости, так и по количеству очков.

«В этот уик-энд они ближе к лидерам, чем к середнякам, — заявил после квалификации Карлос Сайнс. — Во Франции они были на четыре десятых быстрее, а здесь, на короткой трассе, — на восемь. Это очень много». «Я в шоке, — признался Пьер Гасли . — Мы знаем, что они могут быть быстры, но это действительно впечатляет». Гран-при Австрии принёс «Хаасу» 22 очка и пятое место Кубка конструкторов — американцам теперь всего 13 баллов не хватает до «Рено». Мог ли кто-то предположить такое ещё год назад?

«Рено» снова даёт осечки

Для французов Гран-при Австрии обернулся серьёзным провалом — буквально за несколько дней «Рено» пришлось стерпеть сразу несколько неудач. Совсем недавно «Ред Булл», с которым связаны все главные успехи последних лет, объявил о переходе на «Хонду» со следующего года, а затем началась серия технических неполадок. И одна из них едва не стоила гонки Ферстаппену — перед квалификацией механики успели починить автомобиль голландца в последний момент. Сама гонка тоже обернулась провалом: Хюлькенберг сошёл из-за отказа турбины, а Сайнс не смог проехать гонку с одним пит-стопом и уже на середине дистанции поехал на второе. Итог — лишь двенадцатое место и первый в этом сезоне Гран-при без очков. Ничего фатального для «Рено» не произошло — да, неудача, но не катастрофа. Однако технические проблемы вызывают тревогу, и если в ближайших гонках они повторятся, это будет очень сильный удар по репутации команды и всей марки в целом.

«Заубер» уже в середине пелотона

Победа Ферстаппена и блестящий уик-энд «Хааса» несколько затмили успех «Заубера», но для швейцарцев это была очень важная гонка. Весь уик-энд Шарль Леклер Маркус Эрикссон сражались с середняками чемпионата и принесли команде первый с Гран-при Китая-2015 двойной финиш в очках. Да, это были всего лишь девятое и десятое места и только три балла, зато завоёванные при старте с девятого ряда.