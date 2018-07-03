Тото Вольфф: «Не удивлен, что в „Феррари“ решили не применять командную тактику» 

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что его не удивляет решение "Феррари" не применять командную тактику на Гран-при Австрии.
В гонке Себастьян Феттель финишировал третьим, а Кими Райкконен — вторым. При этом если бы Феттель обогнал Райкконена, он мог бы набрать больше очков в борьбе за чемпионство с Льюисом Хэмилтоном, но в «Феррари» решили не применять командную тактику.
— Мы бы так не поступили и я не удивлен, что они тоже не стали, — цитирует Вольфа Motorsport.com — Мне кажется, по отношению к спорту, болельщикам и самим пилотам было бы слишком жестко принимать такое решение на данном этапе сезона, в самом начале июля.