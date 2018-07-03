Гран-при Австрии: тактическая ошибка «Мерседеса» и триумф «Ред Булл»

Зачем «Мерседес» заставил стратега извиняться в прямом эфире и что останется от «Форс Индия»? СМИ обсуждают Гран-при Австрии.

Впервые в своей истории Гран-при Австрии завершился победой гонщика «Ред Булл», и на этот раз на верхнюю ступень подиума поднялся не Даниэль Риккардо , первенствовавший ранее в Китае и Монако, а Макс Ферстаппен , которого в начале сезоне не критиковал только ленивый. Теперь же голландец стал главным героем паддока и журналисты отмечают, что это может быть поворотный момент сезона для Макса.

Гран-при Австрии Формулы-1 глазами зарубежных журналистов — в традиционном материале «Чемпионата».

«Немыслимый триумф»

«Не прошло и месяца с тех пор, как Ферстаппен обещал дать в глаз тому, кто спросит про его ошибки, а теперь в трёх гонках у него победа и два подиума», — отмечает перемены в голландце британская Sky Sports. «Нельзя отрицать, что Ферстаппен заслужил эту победу, — добавляет The Guardian . — Он проехал идеальную гонку и продемонстрировал образцовый темп и навыки работы с резиной».

«После схода обоих «Мерседесов» Ферстаппен доминировал на «Ред Булл Ринге». В этот раз ничто не могло отобрать у голландца победу», — восхщается гонкой Макса портал Wheels24.

«После непростого старта сезона, испорченного многочисленными ошибками, Ферстаппен вышел на пик формы и в пяти последних гонках четыре раза поднялся на подиум, — напоминает американская ESPN. — Первая победа «Ред Булл» на домашней трассе стала сюрпризом, поскольку здесь преимуществом обладают машины с более мощными двигателями. Однако Ферстаппен считает, что его следующий шанс на победу — Гран-при Венгрии, а не предстоящая гонка в Великобритании».

«В прессе критиковали Ферстаппена за ошибки в начале сезона, но его уверенный пилотаж на фоне хаоса в воскресенье ответил на многие вопросы, — сообщает сайт PlanetF1. — Несмотря на прессинг со стороны „Феррари“ , голландец сохранил голову холодной и сберёг шины до финиша. Похоже, парень преодолел проблемы, которые мешали ему в первых гонках».

После Гран-при Австрии Макса хвалят даже в Германии и Италии. «На глазах 20 тысяч голландских болельщиков Безумный Макс всё сделал верно, — пишет журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт. — Хороший старт, жёсткий обгон Райкконена, идеальная работа с резиной и наконец первая победа в сезоне». «Немыслимый триумф для Макса Ферстаппена и „Ред Булл“, который в этот уик-энд мог уступить даже „Хаасу“», — добавляет La Gazzetta dello Sport.

«Обязательно бросать под автобус своего сотрудника?»

Победа Ферстаппена во многом стала возможна из-за проблем «Мерседеса» — не технических, которые вывели из гонки обе W09, а стратегических. Многие журналисты обращают внимание, что это уже не первая ошибка стратегов «Серебряных стрел», и, возможно, именно они будут стоить Хэмилтону пятого титула.

«„Мерседес“ доминирует в Формуле-1 с 2014 года, но под давлением «Феррари» и «Ред Булл» команда допускает ошибки. В трёх гонках из девяти ошибались стратеги, да и надёжность машины порой вызывает сомнения. Так, в Бахрейне Льюис получил штраф на стартовой решётке за замену коробки передач, а в Канаде вынужден был выступать со старым мотором. Теперь же обе машины сошли из-за технических неполадок, — пишет на своём сайте BT Sport. — В «Мерседесе» считают, что это разовые случаи, а не тенденция, но факты порой бывает трудно принять. На публике Хэмилтон заявляет, что полностью уверен в команде, но в глубине души он знает, что «Серебряные стрелы» больше не могут позволить себе подобных провалов, если хотят выиграть чемпионат».

Если говорить о тактическом промахе «Мерседеса», то многих удивил даже не сам факт ошибки, а то, как команда действовала после него. Например, журналист Daily Mail Джонатан Макэвой посчитал весьма странным то, что команда заставила стратега извиняться перед пилотом прямо по ходу гонки.

«Мне было немного неловко от того, что Джеймсу Воулзу несколько раз пришлось извиняться перед Льюисом Хэмилтоном. По словам Тото Вольфа, необычное вступление главного стратега было призвано успокоить Хэмилтона. Но разве это справедливо по отношению к Воулзу? — пишет английский журналист. — Раз уж вы побеждаете и проигрываете вместе, обязательно было бросать под автобус своего сотрудника, чтобы Хэмилтон сделал свою работу? И последний риторический вопрос: стала бы «Феррари» в свои золотые годы мучить Росса Брауна, чтобы успокоить Шумахера?»

В то же время у Уэсли Брэнтона, одного из авторов Racing Clothesline, иное мнение о произошедшем: он считает, что как таковой ошибки не было. «Не стоит на этом зацикливаться, ведь даже если бы Хэмилтон совершил пит-стоп раньше, его шины и разрушаться начали бы раньше, а это привело бы ко второй остановке в боксах», — пишет он.

Впрочем, даже Брэнтон, защищающий стратегов «Мерседеса», отмечает, что оправдания Тото Вольфа после гонки выглядели странно. «Он говорит, что команда хотела позвать Хэмилтона в боксы кругом позже, но режим виртуального автомобиля безопасности сняли раньше, чем ожидала команда, — продолжает автор. — Но в этом нет никакого смысла, поскольку поскольку никакой выгоды от лишнего круга Хэмилтон не получил бы — в режиме VSC он не смог бы оторваться от соперников. Если таким и был план, то нужно было совершать пит-стоп вместе со всеми».

«Боттас заслужил контракт с «Мерседесом»»

На фоне схода Льюиса Хэмилтона и обострения борьбы в общем зачёте немного затерялся тот факт, что и Валттери Боттас в минувшие выходные потерял много очков из-за проблем с машиной. И, увы, это уже не первый случай в этом году, когда финн проигрывает не по своей вине. Найалл МакКэгью из Sport360 считает, что если бы Боттасу везло больше, он шёл бы наравне с лидерами чемпионата.

«Борьба за чемпионство сейчас представляет собой дуэль Феттеля и Хэмилтона, но в ней мог бы поучаствовать и Валттери Боттас, если бы не его невезение — за две недели Боттас потерял около 24 очков, — пишет МакКэгью. — Сейчас финн занимает незаслуженно низкое шестое место в чемпионате. Хотя после аварии в квалификации в Австралии он почти всегда квалифицируется вторым или третьим. В Бахрейне Боттас, возможно, был слишком осторожен в борьбе с Феттелем, но в Шанхае и Баку ему просто не повезло. Если бы в Азербайджане, Бахрейне и Китае удача улыбнулась бы Валттери, он сейчас боролся бы с Феттелем и Хэмилтоном за лидерство в чемпионате».

«Пусть Боттасу не хватает «инстинкта убийцы», он, вне всяких сомнений, один из наиболее талантливых гонщиков в пелотоне. И даже несмотря на все неудачи, он завоевал четыре подиума и заслужил контракт с «Мерседесом» на 2019 год», — добавляет он.

«На решётке останется только 18 машин»

В дни Гран-при Австрии в Шпильберге за закрытыми дверями состоялась встреча исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри и руководителя «Форс Индия» Боба Фернли . Разговор касался будущего команды, которой, по слухам, может не хватить денег даже до конца текущего сезона, сообщает бразильское издание Globo. «Если к концу июля не появится покупатель, „Форс Индия“ может закрыться», — передаёт Рафаэль Лопес.

«К концу месяца у команды не будет денег, чтобы продолжать выступать в Формуле-1. Из-за серьёзных финансовых проблем команда не может расплатиться с поставщиками. Чтобы помочь команде выжить, «Либерти» могла бы выплатить «Форс Индия» часть призовых заранее, но для этого необходимо согласие девяти других команд, а получить его не удалось. Таким образом, высок риск, что на стартовой решётке останется только 18 машин», — сообщает Globo.