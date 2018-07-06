Сегодня стартует 10-й этап автогонок «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Расписание этапа

Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года — Гран-при Великобритании — стартует в пятницу двумя свободными практиками.

В Австрии первые очки в сезоне набрал француз Ромен Грожан из «Хааса», таким образом, россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") остается единственным в пелотоне, кто еще ни разу не финишировал в очковой зоне. Учитывая форму команды, в ближайших гонках положение дел не изменится, и болельщикам россиянина остается ждать обновлений болида, которые должны быть готовы к концу августа, и надеяться, что они помогут Сироткину начать борьбу за очки.

Трасса «Сильверстоун» располагается в Великобритании недалеко от деревни Сильверстоун в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при Великобритании состоялся 13 мая 1950 года, и эта гонка стала первой в истории «Формулы-1». За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной — с множеством быстрых поворотов.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая — в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).