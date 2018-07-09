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Макс Ферстаппен: «Все знают, что любой гонщик на „Мерседесе“ побеждал бы»
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Макс Ферстаппен: «Все знают, что любой гонщик на „Мерседесе“ побеждал бы» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что Фернандо Алонсо утратил мотивацию в «Формуле-1», потому что «Макларен» не может дать ему сильную машину. По словам голландца, именно поэтому испанец участвует в IndyCar и гонках на выносливость.
— В основном этим занимаются пилоты, которые не добиваются успеха в «Формуле-1», — цитирует F1i Ферстаппена. — Возможно, когда я стану старым и медленным, тоже этим займусь. Когда же у тебя лучшая машина в пелотоне, любой может на ней одержать победу. Любой гонщик «Формулы-1» мог бы побеждать на «Мерседесе» в последние четыре года. Все это знают. Поэтому Хэмилтон и не пытается уходить. Ему это не нужно. То же самое касается и меня. Я в состоянии бороться за победы, поэтому моя мотивация высока, и я не хочу гоняться в «Ле-Мане» или «Инди», или где-то еще. У моего отца была та же проблема, что у Алонсо. Он был в «Формуле-1», но не побеждал, и в один момент мотивация просто уходит.
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