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Даниэль Риккьярдо: «Мы знали, что не сможем догнать „Феррари“ и „Мерседес“
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Даниэль Риккьярдо: «Мы знали, что не сможем догнать „Феррари“ и „Мерседес“ 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо выразил недовольство квалификацией «Гран-при Великобритании». Австралиец показал шестой результат.
— Это неутешительный результат, — цитирует F1i Риккьярдо. — Мы ждали отставания в квалификации, но не такого большого. У меня была проблема с DRS, и это стоило мне нескольких десятых. Хотя это не изменило бы конечный результат. Это расстраивает. Мы знали, что не сможем справиться с "Феррари" и «Мерседесом». Поработаем в гонке. Завтра будет жарче, так что все наверняка будут совершать по два пит-стопа. Мы решили приберечь шины.
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