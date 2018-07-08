Ники Лауда: «Мерседес» пробовал подписать Ферстаппена"

— Да, мы действительно вели переговоры с Ферстаппеном, — цитирует ORF Лауду. — У нас были контакты с его отцом и с ним самим летом 2017 года.

Хэмилтон — лучший гонщик, но ему нужен партнер по команде, который сможет оказывать на него давление и вынуждать Льюиса показывать все, на что он способен. Ему нужен кто-то, кто сможет его подстегнуть.