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Ники Лауда: «Мерседес» пробовал подписать Ферстаппена"
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Ники Лауда: «Мерседес» пробовал подписать Ферстаппена" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Директор «Мерседеса» Ники Лауда подтвердил, что его команда пыталась подписать Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Однако после неудачи «Мерседес» продлил контракт Валттери Боттаса.
— Да, мы действительно вели переговоры с Ферстаппеном, — цитирует ORF Лауду. — У нас были контакты с его отцом и с ним самим летом 2017 года.
Хэмилтон — лучший гонщик, но ему нужен партнер по команде, который сможет оказывать на него давление и вынуждать Льюиса показывать все, на что он способен. Ему нужен кто-то, кто сможет его подстегнуть.
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