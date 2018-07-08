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Хэмилтон — о «Феррари»: «Интересная тактика»
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Хэмилтон — о «Феррари»: «Интересная тактика» 

Спорт-Экспресс 23 часа назад
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство действиями гонщиков «Феррари» во время «Гран-при Великобритании». На первом круге британца развернуло после контакта с Кими Райкконеном. Хэмилтон финишировал в гонке вторым, победу одержал пилот "Феррари" Себастьян Феттель.
— Это лучшая гонка в году и лучшие болельщики, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Жаль, что я не смог подарить им победу, но спасибо за поддержку. Вы помогли мне сегодня.
Интересная тактика со стороны соперника. Мы сделаем все возможное, чтобы противостоять им и прогрессировать в следующих гонках.
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Макс Ферстаппен: "Все знают, что любой гонщик на "Мерседесе" побеждал бы" Хэмилтон - о "Феррари": "Интересная тактика" Де Ферран и Стелла заняли руководящие посты в "Макларене"
Комментарии  Ещё 2 источника 
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