Хэмилтон — о «Феррари»: «Интересная тактика»

Себастьян Феттель. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство действиями гонщиков «Феррари» во время «Гран-при Великобритании». На первом круге британца развернуло после контакта с Кими Райкконеном. Хэмилтон финишировал в гонке вторым, победу одержал пилот "Феррари"

— Это лучшая гонка в году и лучшие болельщики, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Жаль, что я не смог подарить им победу, но спасибо за поддержку. Вы помогли мне сегодня.

Интересная тактика со стороны соперника. Мы сделаем все возможное, чтобы противостоять им и прогрессировать в следующих гонках.