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Тото Вольфф: «Либо это преднамеренно со стороны „Феррари“, либо некомпетентность»
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Тото Вольфф: «Либо это преднамеренно со стороны „Феррари“, либо некомпетентность» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф раскритиковал «Феррари» после гонки «Гран-при Великобритании». Льюису Хэмилтону пришлось прорываться с последнего места после столкновения с Кими Райкконеном.
— Это было невероятное возвращение Льюису, — цитирует Sky Sports Вольффа. — Он был очень хорош, поэтому занял второе место. Это лучший результат, на который стоило надеяться. Он отлично справился. Произошедшее с Райкконеном — гоночный инцидент. Но во Франции нас ударила одна "Феррари", сейчас — другая. И это как только мы начали набирать очки в Кубке конструкторов. Я лишь повторю слова Джеймса Эллисона, нашего технического директора: «Либо это преднамеренно со стороны „Феррари“, либо это некомпетентность». А вы выбирайте, составляйте свое мнение.
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