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Ромен Грожан: «Сайнс повернул так, словно меня там не было»
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Ромен Грожан: «Сайнс повернул так, словно меня там не было» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Пилот «Хааса» Ромен Грожан выразил сожаление по поводу неудачной гонки «Гран-при Великобритании». У француза на первом круге был контакт с партнером по команде Кевином Магнуссеном, а позднее он сошел с дистанции, столкнувшись с "Рено" Карлоса Сайнса.
— Этого не должно было случиться, — цитирует F1i Грожана. — Контакт между партнерами по команде на первом круге — это невезение, потому что мы были на седьмом и восьмом местах, могли набрать большие очки для команды. Нужно проанализировать все и убедиться, что это не повторится. После этого было сложно вести гонку. Асфальт перегрет, ветер сильный. Контакт с Сайнсом меня расстроил. Он не пустил меня в поворот, когда я был на внутренней траектории. Он повернул так, словно меня там не было.
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