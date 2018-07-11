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Сергей Сироткин: «Обновления машины должны дать результат»
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Сергей Сироткин: «Обновления машины должны дать результат» 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин рассказал, чего ожидать от выступлений команды на будущих этапах «Формулы-1».
— Если забыть про проблемы, связанные с DRS и вылетами с трассы, то эти элементы сработали как надо, то есть дали нам более стабильную аэродинамическую платформу, — цитирует f1news.ru Сироткина. — Именно более стабильную, не обязательно более быструю. С такой платформой нам было бы или, как мы надеемся, будет проще работать, когда на следующий этап команда привезет более серьезные обновления. Хотя и прибавка в эффективности была, пусть и незначительная. Чего ждать на «Гран-при Германии»? Ждать еще ряд новинок, которые вкупе с теми обновлениями, которые мы привезли в Англию, должны дать результат, то есть гораздо более стабильную аэродинамику машины с небольшим выигрышем в эффективности. Это станет хорошей базой, на которую мы в дальнейшем сможем установить элементы, нацеленные на улучшение эффективности.
После десяти этапов россиянин остается единственным пилотом, который не набрал ни одного очка.
Следующий этап — «Гран-при Германии» — пройдет с 20 по 22 июля.
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