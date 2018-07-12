«Пирелли» завершила шинные тесты в Великобритании

В общей сложности за второй день тестов пилотам удалось проехать 257 кругов, в первый день — 252. Пилоты тестировали слики, которые предварительно предназначены на сезон 2019 года. Следующие тесты «Пирелли» пройдут чуть менее, чем через два месяца, в них примет участие команда «Макларен».