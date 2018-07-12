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«Пирелли» завершила шинные тесты в Великобритании
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«Пирелли» завершила шинные тесты в Великобритании 

Чемпионат.com 20 часов назад
В «Сильверстоуне» завершились шинные тесты «Пирелли». В испытаниях приняли участие три команды — «Хаас», «Уильямс» и «Ред Булл». В составе «Хааса» оба дня отработал Ромен Грожан, за рулём «Уильямса» работал Роберт Кубица, а в «Ред Булл» два тестовых дня поделили между Себастьеном Буэми и Максом Ферстаппеном.
В общей сложности за второй день тестов пилотам удалось проехать 257 кругов, в первый день — 252. Пилоты тестировали слики, которые предварительно предназначены на сезон 2019 года. Следующие тесты «Пирелли» пройдут чуть менее, чем через два месяца, в них примет участие команда «Макларен».
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