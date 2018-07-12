Kazan Ring принимает 4 этап СМП РСКГ-2018

Автодром Kazan Ring, расположенный в окрестностях столицы Татарстана, нравится пилотам за неповторимый рельеф с почти 30-метровым перепадом высот и заставляет проявить все мастерство в связках быстрых и медленных поворотов. Кроме того, для многих спортсменов это домашняя трасса: здесь тренируются и участвуют в соревнованиях не только казанцы и жители соседних районов, но и пилоты из соседних регионов — Республики Марий Эл, Удмуртии и Чувашии, Самарской, Нижегородской и Ульяновской областей. Для них участие в Российской серии кольцевых гонок — возможность сразиться с лучшими пилотами страны, поэтому каждый год на автодроме Kazan Ring царит аншлаг. Не было ни одного сезона, чтобы казанский этап СМП РСКГ не стал рекордным по числу участников! Поэтому можно смело утверждать, что 21 и 22 июля зрителей ожидают 8 непредсказуемых гонок, наполненных борьбой лучших пилотов страны.

Олег Петриков , руководитель СМП РСКГ: «Мы с большим удовольствием приезжаем на автодром Kazan Ring. Для Российской серии кольцевых гонок стало традицией подводить промежуточные итоги именно здесь, в столице Татарстана. Сложная, интересная трасса, хорошая организация и поддержка местных болельщиков превращают казанские этапы в настоящий праздник для пилотов и зрителей. Я приглашаю всех жителей и гостей Казани на автодром Kazan Ring. Вы субботу и воскресенье здесь пройдут по четыре гонки, в ходе которых вы можете поддержать своих земляков и фаворитов чемпионата и Кубка России. Между заездами вас ждут автограф-сессии с участием пилотов, шоу-программы от гоночных команд, а вход и в паддок, и на трибуны традиционно бесплатный».

Следить за происходящим на трассе можно и дистанционно: прямые трансляции ведут телеканалы Матч ТВ, Авто плюс, Матч! Наш спорт и Матч! Планета. Онлайн-эфир и записи всех гонок доступны на медиа-портале smp-rskg.tv, актуальные новости публикуются на сайте серии РСКГ.рф. Расписание 4 этапа СМП РСКГ-2018 Пятница, 20 июля

15:55-18:10 Квалификации всех классов СМП РСКГ

Суббота, 21 июля

10:30-10:50 Национальный Юниор, Гонка 1 11:45-12:15 Туринг, Гонка 1 12:30-13:10 Автограф-сессия

13:45-14:15 Туринг-Лайт + Супер-продакшн, Гонка 1 14:55-15:25 Национальный, Гонка 1 Воскресенье, 3 июня

10:25-10:50 Национальный Юниор, Гонка 2 11:40-12:15 Туринг, Гонка 2 12:30-13:10 Автограф-сессия