Педроса завершает карьеру в MotoGP

Гонщик «Хонды» Дани Педроса объявил о том, что по окончании нынешнего сезона завершит карьеру в MotoGP. В следующем году испанца в «Хонде» заменит Хорхе Лоренсо , который сейчас выступает за «Дукати».

— Я принял решение, что не буду выступать в MotoGP в следующем сезоне, — цитирует AS Педросу. — Завершу карьеру. Это тяжелое решение, над которым я долго думал. Мне нравится мотоспорт, но я чувствую, что в моей жизни меняются приоритеты. Я достиг многого и горжусь своей карьерой.

Педроса в MotoGP начал выступать в 2006 году, трижды становился вице-чемпионом, выиграл 31 гонку, 112 раз финишировал на подиуме.