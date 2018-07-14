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Педроса завершает карьеру в MotoGP
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Педроса завершает карьеру в MotoGP 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: motogp-news.ru
Гонщик «Хонды» Дани Педроса объявил о том, что по окончании нынешнего сезона завершит карьеру в MotoGP. В следующем году испанца в «Хонде» заменит Хорхе Лоренсо, который сейчас выступает за «Дукати».
— Я принял решение, что не буду выступать в MotoGP в следующем сезоне, — цитирует AS Педросу. — Завершу карьеру. Это тяжелое решение, над которым я долго думал. Мне нравится мотоспорт, но я чувствую, что в моей жизни меняются приоритеты. Я достиг многого и горжусь своей карьерой.
Педроса в MotoGP начал выступать в 2006 году, трижды становился вице-чемпионом, выиграл 31 гонку, 112 раз финишировал на подиуме.
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