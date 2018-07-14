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Квят может подписать контракт с командой Формулы-Е
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Источник: Квят может подписать контракт с командой Формулы-Е 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Команда Формулы-Е NIO подписала партнёрское соглашение с компанией «Акронис», ранее оказывавшей поддержку «Торо Россо» и российскому пилоту команды Даниилу Квяту, сообщает пресс-служба команды.
По информации российского журналиста Владимира Башмакова, Даниил Квят в эти выходные планирует прилететь в Нью-Йорк на этап Формулы-Е, чтобы обсудить с одной из команд своё будущее и возможное уачстие в серии в следующем сезоне. Предполагается, что это будет именно NIO. В нынешнем сезоне в составе команды выступают Оливер Тёрви и Лука Филиппи, комнада занимает восьмое место в Кубке конструкторов.
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