Квят может подписать контракт с командой Формулы-Е

Команда Формулы-Е NIO подписала партнёрское соглашение с компанией «Акронис», ранее оказывавшей поддержку «Торо Россо» и российскому пилоту команды Даниилу Квяту, сообщает пресс-служба команды.
По информации российского журналиста Владимира Башмакова, Даниил Квят в эти выходные планирует прилететь в Нью-Йорк на этап Формулы-Е, чтобы обсудить с одной из команд своё будущее и возможное уачстие в серии в следующем сезоне. Предполагается, что это будет именно NIO. В нынешнем сезоне в составе команды выступают Оливер Тёрви и Лука Филиппи, комнада занимает восьмое место в Кубке конструкторов.