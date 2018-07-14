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Квят может стать пилотом Формулы E
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Квят может стать пилотом Формулы E 

Советский спорт 6 часов назад
Бывший пилот «Торо Россо» и «Ред Булл» Даниил Квят может перейти в Формулу E.
24-летний Квят, который в нынешнем сезоне выполняет роль пилота развития «Феррари», проведет этот уикенд в Нью-Йорке, где пройдут две финальные гонки четвертого сезона электросерии.
По данным E-racing365, российский пилот постарается договориться с одной из команд о месте призового пилота на сезон 2018/2019. По информации источника, Квят уже ведет переговоры как минимум с одной командой.
В настоящий момент официально объявлено о семи контрактах с пилотами на будущий сезон электрогонок. За «Ягуар» поедут Нельсон Пике и Митч Эванс, за «Ауди Абт» — Лукас ди Грасси и Даниэль Абт. По одному гонщику есть у «Ниссан DAMS» (Себастьен Буэми), «Тачиты» (Андре Лоттерер) и «Вентури» (Фелипе Масса). Еще 15 мест в пелотоне формально остаются вакантными.
Новый сезон Формулы E стартует 15 декабря 2018 года в Эр-Рияде.
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