Квят может стать пилотом Формулы E

Бывший пилот «Торо Россо» и «Ред Булл» Даниил Квят может перейти в Формулу E.

24-летний Квят, который в нынешнем сезоне выполняет роль пилота развития «Феррари» , проведет этот уикенд в Нью-Йорке, где пройдут две финальные гонки четвертого сезона электросерии.

По данным E-racing365, российский пилот постарается договориться с одной из команд о месте призового пилота на сезон 2018/2019. По информации источника, Квят уже ведет переговоры как минимум с одной командой.

Новый сезон Формулы E стартует 15 декабря 2018 года в Эр-Рияде.