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Раст выиграл вторую гонку этапа DTM на «Зандворте»
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Раст выиграл вторую гонку этапа DTM на «Зандворте» 

Чемпионат.com 1 час назад
Гонщик «Ауди» Рене Раст стал победителем второй гонки этапа серии на автодроме «Зандворт». Вторым финишировал Гэри Паффет на «Мерседесе». Третье место занял Пол ди Реста, также выступающий на «Мерседесе».
DTM. Зандворт. Вторая гонка
1. Рене Раст («Ауди») — 56:44,864 2. Гэри Паффет («Мерседес») — +0,824 3. Пол ди Реста («Мерседес») — +1,349 4. Филипп Энг («БМВ») — +1,825 5. Аугусто Фарфус («БМВ») — +2,123 6. Паскаль Верляйн («Мерседес») — +3,200 7. Нико Мюллер («Мерседес) — +4,883 8. Эдоардо Мортара («Мерседес) — +6,302 9. Лукас Ауэр («Мерседес») — +8,864 10. Тимо Глок («БМВ») — +9,177
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