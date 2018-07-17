Сергей Сироткин: «Трасса в Хоккенхайме должна нам подойти лучше предыдущих»

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от «Гран-при Германии». Соревнования пройдут на трассе в Хоккенхайме.

— У меня очень хорошие воспоминания о Хоккенхайме, — цитирует россиянина Autosport. — Мне нравится эта трасса, к тому же, она должна подойти нашей машине лучше предыдущих. Интересно, какого прогресса позволят добиться обновления перед летним перерывом. Предстоящий уик-энд будет важным для команды, и я с нетерпением жду его начала.

"Гран-при Германии" пройдет с 20 по 22 июля.