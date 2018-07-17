Пьер Гасли: «Готов поставить деньги на победу „Ред Булла“ в 2019 году 

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Кристиан Хорнер: "Гонка в Сильверстоуне указало на место двигателя "Рено"

Макс Ферстаппен: "Мы больше секунды теряем на прямых!"

Резервный пилот "Хааса" Ферруччи дисквалифицирован на четыре гонки за удар партнера по команде