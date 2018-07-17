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Пьер Гасли: «Готов поставить деньги на победу „Ред Булла“ в 2019 году
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Пьер Гасли: «Готов поставить деньги на победу „Ред Булла“ в 2019 году 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот команды «Торо Россо» Пьер Гасли заявил, что верит в успех «Ред Булла» в следующем сезоне.
-У «Ред Булла» отличное шасси, так что я не удивлюсь, если они смогут выигрывать вместе с Honda в следующем году. Я даже поставил бы на них деньги, — цитирует гонщика Autosport. — В начале этого сезона нам не хватало максимальной скорости на прямых. Когда не удавалось оказаться в слип-стриме, мы теряли много позиций. Но теперь мы добились прогресса и даже можем конкурировать "Рено". Я думаю, что разница между нами совсем небольшая.
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