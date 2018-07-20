Даниэль Риккардо: Первый поворот в Хоккенхайме намного сложнее, чем в Сильверстоуне

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что пилотам нужно быть осторожными с системой DRS в первом повороте на трассе «Хоккенхаймринг».

Риккардо показал лучшее время в первой практике Гран-при Германии, Сироткин — 16-й «Нужно быть уверенным, что крыло закрыто, — приводит Motorsport.com слова Риккардо. — Этот место намного сложнее, чем первый поворот в Сильверстоуне. Серьезный поворот. Так что нужно удостовериться, что переключатель DRS хорошо работает.

Это классно и здорово, но не думаю, что кто-то попробует пройти его с открытым крылом».

Напомним, 29-летний австралиец показал лучший результат во время первых свободных заездов.

При этом из-за замены элементов двигателя Риккардо получит штраф в 20 позиций на стартовой решетке.