Ещё
Даниэль Риккардо: Первый поворот в Хоккенхайме намного сложнее, чем в Сильверстоуне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Даниэль Риккардо: Первый поворот в Хоккенхайме намного сложнее, чем в Сильверстоуне 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что пилотам нужно быть осторожными с системой DRS в первом повороте на трассе «Хоккенхаймринг».
Риккардо показал лучшее время в первой практике Гран-при Германии, Сироткин — 16-й  «Нужно быть уверенным, что крыло закрыто, — приводит Motorsport.com слова Риккардо. — Этот место намного сложнее, чем первый поворот в Сильверстоуне. Серьезный поворот. Так что нужно удостовериться, что переключатель DRS хорошо работает.
Это классно и здорово, но не думаю, что кто-то попробует пройти его с открытым крылом».
Напомним, 29-летний австралиец показал лучший результат во время первых свободных заездов.
При этом из-за замены элементов двигателя Риккардо получит штраф в 20 позиций на стартовой решетке.
Советский спорт: последние новости
Жан-Эрик Вернь: Трудно подобрать слова, чтобы выразить эмоции Квят может стать пилотом Формулы E Риккардо получил штраф в 20 позиций за замену за замену элементов двигателя
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист отказался от медали ЧМ в России19
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие97
МОК захотел вернуть Россию после всех скандалов14
Названа причина громкого скандала на ЧМ-201862
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена72
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
04:07
Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение