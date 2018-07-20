Команда «Формулы-1» «Мерседес» продлила контракт с Боттасом на один год

ТАСС , 20 июля. Финский пилот Валттери Боттас продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Новое соглашение с 28-летним гонщиком рассчитано до окончания сезона-2019 с опцией продления на 2020 год. В четверг «Мерседес» на два года продлил контракт с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном

Боттас перешел в «Мерседес» в январе 2017 года из «Уильямса». Финн выступает в «Формуле-1» с 2013 года. В его активе три победы на этапах чемпионата мира, все одержаны в составе немецкого коллектива.