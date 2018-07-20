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Команда «Формулы-1» «Мерседес» продлила контракт с Боттасом на один год
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Команда «Формулы-1» «Мерседес» продлила контракт с Боттасом на один год 

ТАСС 1 час назад
Фото: Motorsport.com
ТАСС, 20 июля. Финский пилот Валттери Боттас продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Новое соглашение с 28-летним гонщиком рассчитано до окончания сезона-2019 с опцией продления на 2020 год. В четверг «Мерседес» на два года продлил контракт с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном.
Боттас перешел в «Мерседес» в январе 2017 года из «Уильямса». Финн выступает в «Формуле-1» с 2013 года. В его активе три победы на этапах чемпионата мира, все одержаны в составе немецкого коллектива.
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