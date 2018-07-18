Жан-Эрик Вернь: «Я выступал гораздо лучше Квята»

Бывший гонщик «Торо Россо» Жан-Эрик Вернь в интервью Motorsport-Total рассказал о том, как тяжело переживал уход из «Формулы-1» в конце 2014 года.

Французу обещали место в «Ред Булле» в случае ухода Себастьяна Феттеля . Но когда немец решил перейти в "Феррари" , на его место взяли Даниила Квята , а самого Верня не оставили даже в «Торо Россо».

— Дело не в том, было ли это решение правильным или неправильным, — цитирует Autosport Верня. — Просто Квят получил место в «Ред Булле», а я нет, хотя был явно лучше него, особенно в плане набранных очков. У «Торо Россо» были все данные для сравнения. Именно поэтому я был так расстроен, когда покинул «Формулу-1». Я был зол, раздосадован — меня переполняли негативные эмоции. В тот день, когда стало известно о приглашении Квята, я потерял веру в «Ред Булле». Этот тяжелый удар сломал меня. Я был абсолютно потерян.

После ухода из «Торо Россо» Вернь провел несколько сезонов в качестве тест-пилота «Феррари», а затем перешел в «Формулу E», где в прошлые выходные стал чемпионом.