«Мерседес» намекнул на скорое объявление о новом контракте 

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Ди Грасси выиграл первую гонку Формулы-Е в Нью-Йорке, Вернь — чемпион сезона

Джовинацци заменит Эрикссона в первой тренировке Гран-при Германии

На Гран-при Германии будет три зоны DRS