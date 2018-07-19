«Мерседес» намекнул на скорое объявление о новом контракте 

Команда Формулы-1 «Мерседес» намекнула на то, что в ближайшее время сделает объявление о контракте. Соответствующая запись появилась в официальном «твиттере» команды. Стоит отметить, что в настоящий момент оба пилота команды — и Льюис Хэмилтон, и Валттери Боттас, находятся без контрактов на следующий сезон. Ранее СМИ сообщали о том, что во время предстоящего Гран-при Германии, официальная часть которого стартует уже сегодня, 19 июля, «Мерседес» объявит о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном. По информации различных источников, новое соглашение Хэмилтона будет рассчитано на три года и станет самым дорогим в истории серии — за три сезона британский гонщик заработает $ 170 млн, получая по $ 56,6 млн за сезон.
Посмотреть фото можно в «твиттере» команды.