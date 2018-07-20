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Риккардо получил штраф в 20 позиций за замену за замену элементов двигателя
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Риккардо получил штраф в 20 позиций за замену за замену элементов двигателя 

Советский спорт 1 час назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо получил штраф в 20 позиции на старте гонки 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Германии на трассе «Хоккенхаймринг».
В пятницу перед началом свободных заездов на болиде 29-летнего австралийца были произведены замены элементов двигателя: генератора MGU-K, аккумулятора и блока управления электроникой.
Таким образом, если другие пилоты избегут штрафов, то Риккардо будет стартовать с последнего места.
Напомним, после десяти этапов сезона Риккардо занимает четвертое место в общем зачете пилотов, отставая на десять очков от идущего третьим финна Кими Райкконена.
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