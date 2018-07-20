Риккардо получил штраф в 20 позиций за замену за замену элементов двигателя

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо получил штраф в 20 позиции на старте гонки 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Германии на трассе «Хоккенхаймринг».

В пятницу перед началом свободных заездов на болиде 29-летнего австралийца были произведены замены элементов двигателя: генератора MGU-K, аккумулятора и блока управления электроникой.

Таким образом, если другие пилоты избегут штрафов, то Риккардо будет стартовать с последнего места.

Напомним, после десяти этапов сезона Риккардо занимает четвертое место в общем зачете пилотов, отставая на десять очков от идущего третьим финна Кими Райкконена.