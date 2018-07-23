Макс Ферстаппен: «После такой хаотичной гонки четвертое место — это настоящий успех»

— После такой хаотичной гонки четвертое место — это настоящий успех, к тому же, машина великолепно вела себя всю дистанцию, — цитирует пилота Autosport. — Сегодня было очень трудно принимать решения, поскольку условия быстро менялись. Когда я проезжал шестой поворот, пошел дождь, после чего я решил сменить шины на промежуточные. Однако уже на следующем круге там было совершенно сухо. Иногда такие решения оправдываются, иногда — нет. Надеюсь, в Венгрии через неделю все сложится для нас лучше.