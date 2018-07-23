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Макс Ферстаппен: «После такой хаотичной гонки четвертое место — это настоящий успех»
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Макс Ферстаппен: «После такой хаотичной гонки четвертое место — это настоящий успех» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен четвертым местом на «Гран-при Германии». Выиграл гонку представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
— После такой хаотичной гонки четвертое место — это настоящий успех, к тому же, машина великолепно вела себя всю дистанцию, — цитирует пилота Autosport. — Сегодня было очень трудно принимать решения, поскольку условия быстро менялись. Когда я проезжал шестой поворот, пошел дождь, после чего я решил сменить шины на промежуточные. Однако уже на следующем круге там было совершенно сухо. Иногда такие решения оправдываются, иногда — нет. Надеюсь, в Венгрии через неделю все сложится для нас лучше.
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