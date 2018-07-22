Ещё
Сироткин подвёл итоги гонки на Гран-при Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сироткин подвёл итоги гонки на Гран-при Германии 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Reuters
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подвёл итоги гонки на этапе «Формулы-1» Гран-при Германии.
Сироткин завершил гонку на 54-м круге после того, как его болид задымился.
«Это была хорошая гонка, и с самого начала мне нужно было серьёзно сражаться за места. Что-то я выигрывал, что-то проигрывал. Но как гонка успокоилась, то всё пошло хорошо — мы уверенно контролировали работу шин», — цитирует Сироткина пресс-служба «Уильямса».
Он также сказал, что во время дождя существенно сократил до многих машин отставание и после выезда пейс-кара был готов бороться за призовые места.
«Когда выпустили пейс-кар, я почувствовал, что это наш шанс, но, к сожалению, сразу после этого пришлось остановить машину», — заявил Сироткин.
Ранее сообщалось, что британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
RT на русском: последние новости
Сироткин подвёл итоги гонки на Гран-при Германии Алонсо заявил, что в 2021 году его не будет в «Формуле-1» Хэмилтон вышел в лидеры общего зачёта «Формулы-1» после Гран-при Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире191
«Поставил на колени Россию»774
Футболист отказался от медали ЧМ в России68
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика126
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ353
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение