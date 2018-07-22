Сироткин подвёл итоги гонки на Гран-при Германии

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подвёл итоги гонки на этапе «Формулы-1» Гран-при Германии.

Сироткин завершил гонку на 54-м круге после того, как его болид задымился.

«Это была хорошая гонка, и с самого начала мне нужно было серьёзно сражаться за места. Что-то я выигрывал, что-то проигрывал. Но как гонка успокоилась, то всё пошло хорошо — мы уверенно контролировали работу шин», — цитирует Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он также сказал, что во время дождя существенно сократил до многих машин отставание и после выезда пейс-кара был готов бороться за призовые места.

«Когда выпустили пейс-кар, я почувствовал, что это наш шанс, но, к сожалению, сразу после этого пришлось остановить машину», — заявил Сироткин.

Ранее сообщалось, что британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.