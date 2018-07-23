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Валттери Боттас: «Меня попросили свести риск к минимуму»
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Валттери Боттас: «Меня попросили свести риск к минимуму» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от «Гран-при Германии». Он занял второе место, уступив только своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.
— Каждый гонщик стремится к победе. После вылета Себастьяна Феттеля я подумал, что у меня появился хороший шанс. Но Льюису повезло больше с моментом выезда машины безопасности, — приводит слова Боттаса Autosport. — У нас было интересное сражение на первом круге после рестарта. Но мне не удалось выйти вперед. А затем меня попросили свести риск к минимуму, и я это понимаю. В любом случае нужно смотреть на позитивные моменты. Команда добилась отличного результата, завоевав победный дубль на домашней трассе для «Мерседеса».
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