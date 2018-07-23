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Нико Росберг: «Феттель просто выкинул победу»
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Нико Росберг: «Феттель просто выкинул победу» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экс-чемпион мира Нико Росберг — о сходе пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля на «Гран-при Германии». Победу в гонке одержал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
— Такая серьезная ситуация, просто невероятно, — цитирует немца Motorsport.com. — Он просто выкинул победу! Да, условия были сложными, мы это знаем, а пилоту в такой ситуации очень трудно, но у него было весомое преимущество над преследователями, он просто мог чуть-чуть сбросить, ехать немного медленнее. Тогда все стало бы проще, а он просто влетел в стену. Это очень плохо. Мы не слышали его переговоров по радио, потому я не думаю, что он знал об этом. Он просто вел собственную гонку, а затем все испортил в один момент, во что просто невозможно поверить. С ним такое случается не часто.
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