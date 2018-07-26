«Феррари» приспустила свой флаг в паддоке в дань памяти Серджио Маркьонне 

Команда «Феррари» приспустила свой флаг на моторхоуме в паддоке Гран-при Венгрии в знак уважения к бывшему президенту компании Серджио Маркьонне, сообщает журналист Альберт Фабрега в своём «твиттере». Напомним, что Маркьонне, до недавнего времени возглавлявший концерн «ФИАТ-Крайслер» и являвшийся президентом «Феррари», скончался в больнице в Цюрихе. Маркьонне находился в коме из-за осложнений после операции по удалению злокачественной опухоли в плече. После вынужденного ухода Маркьонне со всех постов по состоянию здоровья новым генеральным директором «ФИАТ-Крайслер» стал Майк Мэнли. В «Феррари» пост президента занял Джон Элканн, а исполнительным директором стал Луи Камиллери.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Альберта Фабреги.