Магнуссен: Каждая гонка — важный опыт для команды

В четверг в Будапеште гонщик Haas F1 Кевин Магнуссен говорил о непростой прошлой гонке на Хоккенхаймринге, в которой он рассчитывал заработать очки, но финишировал 11-м…

Кевин Магнуссен: «Решение нужно было принять быстро, когда начался дождь, радиообмен был очень напряженным — в такие моменты многое может пойти не так. Я запросил команду о смене шин, а потом увидел, что Роману проводят пит-стоп. Честно говоря, я надеялся, что в команде разведут смену шин, ведь двойной пит-стоп мог привести к большой потере времени и потере шансов на очки.

Каждая гонка — это важный опыт для нашей команды. С каждым уик-эндом мы учимся и прогрессируем. Мы всё разобрали. Если вновь возникнет подобная ситуация, мы будем чувствовать себя спокойнее и увереннее — и я в том числе. Жаль только, что в прошлой гонке мы не заработали тех очков, что заслуживали».