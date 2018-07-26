Ещё
Магнуссен: Каждая гонка — важный опыт для команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Магнуссен: Каждая гонка — важный опыт для команды 

F1News.ru 2 часа назад
Фото: F1News.ru
В четверг в Будапеште гонщик Haas F1 Кевин Магнуссен говорил о непростой прошлой гонке на Хоккенхаймринге, в которой он рассчитывал заработать очки, но финишировал 11-м…
Кевин Магнуссен: «Решение нужно было принять быстро, когда начался дождь, радиообмен был очень напряженным — в такие моменты многое может пойти не так. Я запросил команду о смене шин, а потом увидел, что Роману проводят пит-стоп. Честно говоря, я надеялся, что в команде разведут смену шин, ведь двойной пит-стоп мог привести к большой потере времени и потере шансов на очки.
Каждая гонка — это важный опыт для нашей команды. С каждым уик-эндом мы учимся и прогрессируем. Мы всё разобрали. Если вновь возникнет подобная ситуация, мы будем чувствовать себя спокойнее и увереннее — и я в том числе. Жаль только, что в прошлой гонке мы не заработали тех очков, что заслуживали».
F1News.ru: последние новости
Франц Тост: У Джеймса Ки действующий контракт Гран При Германии: Пресс-конференция в воскресенье В Ferrari нацелены на победу в Гран При Германии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил196
FIFA начала расследование против России151
Стала известна зарплата Черчесова89
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел9
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение