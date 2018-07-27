На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште заверишлась вторая свободна практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул ещё один представитель «Ред Булл» — Даниэль Риккардо.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал лишь двадцатое время, уступив напарнику по команде Лэнсу Строллу, который стал восемнадцатым.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,834 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,074 3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,227 4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,319 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,753 6. Валттери Боттас («Мерседес») 7. Ромен Грожан («Хаас») 8. Карлос Сайнс («Рено») 9. Пьер Гасли («Торо Россо») 10. Эстебан Окон («Форс Индия») 11. Серхио Перес («Форс Индия») 12. Фернандо Алонсо («Макларен») 13. Кевин Магнуссен («Хаас») 14. Нико Хюлькенберг («Рено») 15. Брендон Хартли («Торо Россо») 16. Маркус Эрикссон («Заубер») 17. Шарль Леклер («Заубер») 18. Лэнс Стролл («Уильямс») 19. Стоффель Вандорн («Макларен») 20. Сергей Сироткин («Уильямс»)