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Из-за смерти Маркьонне переход Леклера в «Феррари» может быть отложен
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Из-за смерти Маркьонне переход Леклера в «Феррари» может быть отложен 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Планы "Феррари" по замене Кими Райкконена на Шарля Леклера могут быть скорректированы. Как сообщает F1i, главным автором идеи замены был экс-глава «Феррари» Серджо Маркьонне, который умер на этой неделе. Руководитель команды Маурицио Арривабене считает, что такая замена уже в 2019 году была бы преждевременной.
По данным источника, из-за смерти Маркьонне переговоры по контракту Леклера с «Феррари» приостановлены. Новый глава «Феррари» Луис Кэри Камиллери, дружащий с Арривабене, будет придерживаться его точки зрения на этот вопрос. Они считают, что в 2019 году Райкконен еще должен выступать за «Феррари», а в 2020 году его может заменить Леклер, который получит дополнительный опыт в «Заубере».
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