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Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Венгрии
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Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Венгрии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Венгрии. Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, представляющий Австралию. Гонщик австрийскоц команды стартовал с 12-го места, однако сумел подняться до четвёртой позиции, со второй попытки опередив Валттери Боттаса — после столкновений во время первой атаки. На подиум поднялись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и два гонщика «Феррари» — Себастьян Феттель и Кими Райкконен.
Посмотреть твит пресс-службы Формулы-1 о выборе гонщика дня можно в официальном «твиттере» Ф-1.
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