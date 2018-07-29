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Льюис Хэмилтон: Мы заслужили победу в Венгрии своими усилиями
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Льюис Хэмилтон: Мы заслужили победу в Венгрии своими усилиями 

Советский спорт 1 час назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — о победе в гонке Гран-при Венгрии.
«Сегодня замечательный день, и здорово, что на трибунах собралось так много болельщиков! Наша команда сработала великолепно. Мы знали, что в этот уик-энд «Феррари» будут очень быстры, но сумели заработать немало очков, которые я принимаю с благодарностью. Мы заслужили такой результат своими усилиями.
Мы отправляемся на летний перерыв, но для меня он не пройдет на пляже. Я планирую провести отпуск активно, буду много тренироваться и готовиться к оставшимся гонкам.
Здорово, что мы так сильно провели концовку первой половины сезона, я безмерно благодарен команде, продолжающей выкладываться на пределе», — приводит слова Хэмилтона F1News.Ru.
Напомним, эта победа позволила Хэмилтону (213 очков) оторваться от Феттеля (189) на 24 очка в личном зачете пилотов.
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