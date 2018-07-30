Ещё
В «Макларене» подтвердили интерес к Карлосу Сайнсу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Макларене» подтвердили интерес к Карлосу Сайнсу 

Чемпионат.com 2 часа назад
Руководитель «Макларена» Зак Браун сообщил, что команда могла бы рассмотреть вариант с подписанием контракта с Карлосом Сайнсом-младшим.
«У нас долгосрочные соглашения с Фернандо Алонсо и Стоффелем Вандорном, но в этих контрактах есть множество деталей. Мы примем решение о составе пилотов, когда будем готовы, ориентировочно через некоторое время после летнего перерыва.
Сайнс? Он отличный пилот. Он потенциально присутствует на рынке гонщиков, но я не знаю точно о его ситуации с «Рено» и «Ред Булл». Но, безусловно, он входит в тот список пилотов, которых мы рассмотрим. Если бы он был свободен, а у нас было место, то он определённо был бы в верхней части списка кандидатов», — приводит слова Зака Брауна GPFans.
Чемпионат.com: последние новости
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Онлайн-трансляция Вассёр считает маловероятным переход Вандорна в «Заубер» Эрикссон рассказал, что два года не пьёт воду по ходу гонок Формулы-1
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»390
20 били двоих: лидера фанатов ЦСКА задержали за убийство34
Песков не поверил в сборную и потерял много денег49
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт108
«Вдул так вдул»: Карпин прилюдно унизил жену
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение