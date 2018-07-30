В «Макларене» подтвердили интерес к Карлосу Сайнсу 

Руководитель «Макларена» Зак Браун сообщил, что команда могла бы рассмотреть вариант с подписанием контракта с Карлосом Сайнсом-младшим.
«У нас долгосрочные соглашения с Фернандо Алонсо и Стоффелем Вандорном, но в этих контрактах есть множество деталей. Мы примем решение о составе пилотов, когда будем готовы, ориентировочно через некоторое время после летнего перерыва.
Сайнс? Он отличный пилот. Он потенциально присутствует на рынке гонщиков, но я не знаю точно о его ситуации с «Рено» и «Ред Булл». Но, безусловно, он входит в тот список пилотов, которых мы рассмотрим. Если бы он был свободен, а у нас было место, то он определённо был бы в верхней части списка кандидатов», — приводит слова Зака Брауна GPFans.