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Этап «Формулы-1» в Сочи соберет аншлаг
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Этап «Формулы-1» в Сочи соберет аншлаг, в продаже осталось менее 5 тыс. билетов 

ТАСС + ещё 8 26 сентября 2018
Фото: ТАСС
Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" реализовали порядка 45 тысяч билетов из 50, и уверены, что к началу Гран-при трибуны будут полностью заполнены. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор промоутерской компании "Росгонки", организующей этап, Алексей Титов.
Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.
"С билетными продажами у нас все очень хорошо, трибуны заполняются очень быстро, на данный момент остается менее пяти тысяч нереализованных билетов из 50, — сказал Титов. — Темпы заполняемости трибун позитивные, тут, очевидно, сказалась правильная маркетинговая стратегия, правильная ценовая политика на билеты. Поэтому трибуны, уже во время Гран-при, будут полностью заполнены".
Гран-при России проводится на сочинском автодроме с 2014 года. По словам Титова, к предстоящему Гран-при уже практически все готово: "Мы уже морально и физически готовы на 110 процентов, а сам автодром и технические части находятся на финальных стадиях".
"Пилоты начнут прибывать вечером в среду, потому что четверг — это уже их полноценный рабочий день", — добавил Титов.
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