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Пилотам запретили замедляться на «Сочи Автодроме»
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Пилотам запретили замедляться в 12-м и 13-м поворотах «Сочи Автодрома» 

Чемпионат.com + ещё 2 27 сентября 2018
Фото: ТАСС
Накануне начала гоночного уик-энда Гран-при России пилотов предупредили о недопустимости замедления в связке 12-го и 13-го поворотов ради того, чтобы обеспечить себе чистую трассу впереди для совершения быстрого круга.
Гоночный директор Международной автофедерации (ФИА) Чарли Уайтинг на брифинге пилотов сообщил, что 12-й поворот является скоростным слепым виражом, а за ним следует 13-й поворот, в котором в 2015 году попал в серьёзную аварию испанец Карлос Сайнс-младший.
В 2017 году во время практики и квалификации Формулы-1 в целях безопасности гонщикам запрещено пытаться создать разрыв до пилотов впереди, используя для этого медленное движение по трассе в районе 12-го и 13-го поворотов, поскольку такое поведение потенциально может создать опасную ситуацию.
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