Стролл: Я сосредоточен на каждом конкретном уик-энде

В четверг перед Гран При России Лэнс Стролл говорил об итогах прошлой гонки, ожиданиях от уик-энда в Сочи и своём будущем…

Вопрос: Лэнс, чего вы ждете от этого уик-энда?

Лэнс Стролл: Надеюсь, машина окажется более конкурентоспособной, чем в Сингапуре. Там у нас был очень сложный уик-энд. Характеристики трассы в Сочи чуть лучше подходят нашей машине.

Вопрос: В Сингапуре много говорили о синих флагах, было даже предложено их отменить: если вы хотите кого-то опередить, то должны найти способ это сделать. Что вы об этом думаете?

Лэнс Стролл: Это очень скользкая тема, ведь у лидеров своя гонка, а она важнее нашей. Впрочем, у всех своя гонка. Машины небольших команд не столь быстры, как Mercedes или Ferrari , но мы тоже боремся за позиции.

Надо тщательно всё проанализировать. Когда приходится сбрасывать скорость и пропускать лидеров, это негативно влияет на нашу гонку. Но надо понимать, что они ведут борьбу за места на подиуме, им нельзя мешать.

В Формуле 1 так было всегда. Из-за особенностей трасс в некоторых гонках возникает больше проблем с синими флагами. Например, в Монце такой проблемы не существует, ведь там легко пропускать лидеров. Но в Монако или Сингапуре это больше влияет на нашу гонку.

Вопрос: Уик-энд в Сингапуре получился сложным для Williams, но вы неплохо провели гонку…

Лэнс Стролл: Да, я доволен выступлением в гонке, хотя финишировал 14-м. У нас был неплохой темп, хотя и не лучший. Учитывая, какие позиции мы заняли в субботу, 14 место в гонке — это неплохой результат.

Вопрос: Какими гонками вы довольны больше всего? Когда вам удавалось раскрыть потенциал машины, даже если в итоге вы финишировали 14-м?

Лэнс Стролл: Пожалуй, в Испании, в Монце и в Баку — вот три гонки, которые я считаю лучшими. Было еще несколько неплохих гонок, например, в Китае.

Вопрос: Вы назвали три трассы, которые сильно отличаются друг от друга. Какая из них вам нравится больше всего, и где удалось наиболее полно раскрыть потенциал машины?

Лэнс Стролл: Всё зависит от конкретной ситуации. Когда машина нормально работает, и удается найти гармонию с ней, то я понимаю, что в зависимости от трассы могу раскрыть наш потенциал. Чувство уверенности решает всё. Если машина работает не так, как хочешь, ты не чувствуешь гармонию с ней, то теряешь уверенность — тогда нелегко раскрывать её потенциал. Всё зависит от трассы, от уровня сцепления. Факторов множество, важно, чтобы они все совпали.

Вопрос: Когда будет сделано заявление о вашем будущем?

Лэнс Стролл: Я пока не знаю. Сейчас я концентрируюсь на каждом уик-энде отдельно.

Вопрос: Есть ли у вас возможность поработать на тестах в Force India? Возможно, в Абу-Даби, чтобы привыкнуть к машине и освоиться в команде?

Лэнс Стролл: Посмотрим. Как я сказал, сейчас я сосредоточен на текущем уик-энде.

Вопрос: Вы участвуете в работе с новой машиной? Как обстоят дела с подготовкой к следующему сезону?

Лэнс Стролл: Сейчас я сосредоточен на своей работе в каждый конкретный уик-энд. Сейчас мы в России и постараемся здесь максимально использовать потенциал машины.

Вопрос: Возвращаясь к разговору о ситуации в Force India, российская компания Уралкалий подала в суд на FRP Advisory. Вы можете прокомментировать эту ситуацию?

Лэнс Стролл: Нет.