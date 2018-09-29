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Сироткин: мы будем агрессивны
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Сироткин заявил, что будет агрессивно действовать в гонке Гран-при России 

ТАСС + ещё 31 18 часов назад
Фото: ТАСС
Российский пилот команды "Формулы-1" "Уильямс" Сергей Сироткин планирует агрессивно действовать в гонке Гран-при России. Об этом он заявил журналистам.
Сироткин показал в квалификации 18-й результат, однако стартовать будет с 13-й позиции из-за штрафов соперников.
"Стартовая позиция никак не меняет нашей стратегии, она будет определяться лишь выбором резины, — сказал Сироткин. — Мы будем агрессивны, будем бороться, думаю, что будет интересная гонка. Мы все смирились, что находимся в не очень простой ситуации, и это не самое приятное ощущение. Несмотря на это, болельщики понимают нас".
Гонка пройдет 30 сентября.
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