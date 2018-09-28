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Леклер: Я еще не нашел ритм на сочинской трассе
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Леклер: Я еще не нашел ритм на сочинской трассе 

F1News.ru 17 часов назад
Фото: F1News.ru
В первой тренировке в Сочи за руль Sauber сел Антонио Джовинацци, заменивший Маркуса Эриксона. Во второй сессии швед вернулся к работе и показал десятое время. Его напарник Шарль Леклер закончил тренировку тринадцатым…
Маркус Эриксон (10-й):
«Всегда сложно пропускать первую тренировку, но я достаточно хорошо знаю Сочи Автодром, поэтому был готов сесть за руль во второй сессии. С самого начала машина хорошо управлялась, я был доволен балансом. Как обычно, на этой трассе крайне важно контролировать износ резины, и сегодня мы многое узнали о шинах. В целом, позитивный день, с нетерпением жду продолжения».
Шарль Леклер (13-й):
«Сегодня я впервые пилотировал на этой трассе и продолжаю работать над поиском оптимального ритма. Условия улучшались на протяжении дня, мы тестировали разные составы шин. Команда продолжит напряженно работать, чтобы понять за счет чего прибавить завтра, ведь здесь результат квалификации имеет большое значение».
Антонио Джовинацци (10-й в первой сессии):
«Здорово вернуться за руль. Первая тренировка прошла хорошо. Мы работали по запланированной программе, а после завершения сессии я смог предоставить команде необходимую обратную связь. Вторую серию кругов я проехал на шинах HyperSoft. Состояние трассы улучшалось, я доволен своим кругом. Я жду возможности вновь сесть за руль».
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