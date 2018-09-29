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Козак встретился с руководством «Формулы-1»
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Козак встретился с руководством «Формулы-1» 

Газета.Ru + ещё 8 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер Дмитрий Козак встретился с руководством "Формулы-1" во время Гран-при России.
"Работаем над тем, чтобы гонка прошла на традиционно высоком уровне. У нас есть такие прекрасные ориентиры, как Олимпийские игры и четыре прошедшие тут гонки. Это очень важное мероприятие", — приводит слова Козака ТАСС.
Также вице-премьер России рассказал о встречах с представителями мировых автопроизводителей.
"Проводим важные встречи с мировыми автопроизводителями. Да, это впервые такая практика, пригласил их на "Формулу-1", чтобы обсудить важные проблемы", — отметил Козак.
Гран-при России проходит в Сочи с 28 по 30 сентября.
Ранее сообщалось, что пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 16-й результат на третьей практике Гран-при России.
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