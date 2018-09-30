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Боттас не хочет, чтобы в конце сезона Хэмилтон «вернул» ему победу
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Боттас не хочет, чтобы в конце сезона Хэмилтон «вернул» ему победу 

Чемпионат.com + ещё 49 11 часов назад
Фото: f1report.ru
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который на Гран-при России был вынужден подчиниться приказу команды и отдать победу сражающемуся за чемпионство Льюису Хэмилтону, заявил, что ещё до финиша гонки понимал, что лидерство ему не вернут. Тем не менее, по словам финна, он обсудит произошедшее в Сочи с командой.
«Если честно, я не хотел бы говорить о том, что мы обсуждали перед гонкой. В конце концов, это должно остаться между нами, но очевидно, что всё получилось несколько запутанно. Мы обсудим эту ситуацию внутри команды. Да, я понимал, что возможно мне не вернуть позицию, ведь Льюис борется за чемпионский титул, а я — нет. При этом, на положение в Кубке конструкторов это не повлияло, так что да, я ожидал, что позиции останутся такими», — заявил Боттас на пресс-конференции по итогам гонки на «Сочи Автодроме».
Также у Боттаса спросили, будет ли он рад выиграть гонку, если Хэмилтон в случае досрочной победы в чемпионате пропустит напарника на первое место. «Нет. Думаю, будет гораздо интереснее, если мы будем бороться», — ответил Валттери.
На 25-м круге Гран-при России Валттери Боттас получил приказ пропустить Льюиса Хэмилтона, поскольку тот рисковал разрушить комплект резины из-за прессинга со стороны Себастьяна Феттеля. По словам руководителя команды Тото Вольфа, это было сделано для того, чтобы защитить вторую позицию Хэмилтона, однако в конце гонки руководство «Мерседеса» решило сохранить позиции и отдать победу британцу.
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