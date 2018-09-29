Гран При России: Боттас выиграл квалификацию

Небольшая облачность. Сухо. Воздух +23С, трасса +38…36С Обгонять на Сочи Автодроме непросто, результаты квалификации очень важны, но для четверти пелотона они не имели значения. Сразу пятеро гонщиков были оштрафованы за замену элементов силовой установки — пилоты Red Bull Racing и Toro Rosso вместе с Фернандо Алонсо в любом случае стартовали с последних рядов.

В пятницу протокол первой тренировки возглавил Себастьян Феттель , потом в Mercedes прибавили, а в Ferrari с сожалением констатировали нехватку скорости. Утром в субботу Льюис Хэмилтон опередил Феттеля на шесть десятых. Из-за штрафов гонщики Red Bull Racing выбыли из борьбы за поул, упростив интригу и облегчив задачу командам средней группы.

Шинники привезли составы «через один» — HyperSoft, UltraSoft и Soft. Разница между ними оказалась не столь велика, как в Сингапуре, но самые мягкие шины HyperSoft на машинах с большим количеством топлива очень быстро изнашивались — и при разработке стратегии команды стремились сократить их использование на дистанции. Многие говорили, что не хотят в финал квалификации, чтобы иметь возможность выбрать состав шин на первый отрезок и вообще не использовать HyperSoft в гонке.

В первой сессии все выехали на HyperSoft. Гонщики работали сериями кругов, чередуя быстрые и медленные, чтобы вывести шины в рабочий режим. Хэмилтон возглавил протокол, проехав круг за 1:32.410.

На последнем быстром круге развернуло машину Сироткина, задней частью она ударилась о барьер, но Сергей самостоятельно доехал до боксов. Из борьбы выбыли: Хартли, Алонсо, Сироткин, Вандорн и Стролл. Девятый раз в сезоне оба гонщика Williams завершили борьбу уже в первой сессии.

Во второй сессии гонщики Mercedes и Ferrari выехали на UltraSoft, чтобы стартовать на этих шинах в гонке. Остальные провели сессию на HyperSoft. Гонщики Red Bull Racing, Toro Rosso и Renault на трассу не выезжали — одни были оштрафованы, другие не хотели в финал.

В первой попытке Хэмилтон возглавил протокол, проехав круг за 1:32.595 — этот результат и остался лучшим. Ферстаппен, Риккардо, Гасли, Сайнс и Хюлкенберг не прошли в финал.

В финале все выехали на HyperSoft. В первой попытке Боттас проехал круг за 1:31.528 — на четыре тысячных быстрее Хэмилтона. Феттель показал третье время, уступив почти семь десятых.

Во второй попытке Боттас проехал ещё быстрее — 1:31.387 — таков теперь новый абсолютный рекорд Сочи Автодрома. Хэмилтон показал лучшее время на первом секторе, но ошибся на втором и вернулся в боксы.

Валттери Боттас выиграл квалификацию в Сочи, завоевав второй поул в сезоне и шестой в карьере. Льюис Хэмилтон показал второе время — гонщики Mercedes займут весь первый ряд стартового поля.

Со второго ряда стартуют Феттель и Райкконен, с третьего — Магнуссен и Окон.

Результаты квалификации