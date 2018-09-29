Квят опередил Шумахера

Россиянин Даниил Квят подписал контракт на место одного из основных пилотов в команде «Формулы-1» Toro Rosso. Об этом сообщается на сайте команды.

Квят в сезоне-2019 заменит французского гонщика Пьера Гасли , который перейдет в Red Bull.

«Я хотел бы поблагодарить руководство команды за предоставленную возможность вновь участвовать в гонках «Формулы-1». Мне особенно приятно вернуться в команду, которую я знаю очень хорошо. Я всегда чувствовал себя как дома в Toro Rosso, и уверен, что так будет и в следующем сезоне», — заявил гонщик.