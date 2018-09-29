Сергей Сироткин прокомментировал разворот в квалификации

Квалификация в Сочи неудачно сложилась для Сергея Сироткина — в последней попытке гонщика Williams развернуло, и он не смог подняться выше восемнадцатого места. Сергей объяснил, что стало причиной разворота.

Сергей Сироткин: «Честно говоря, я просто перестарался. Мы знаем, какие ограничения есть у нашей машины на этой трассе. Мне довольно хорошо удалось проехать первый быстрый круг, но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти во вторую часть. Я знал, что у нас нет скорости, чтобы добиться большего, но я не хотел уезжать с трассы, не попытавшись прыгнуть выше головы.

Первые несколько поворотов получились действительно хорошими, вероятно, лучшими, которые я только проезжал. Затем я заехал слишком широко в поворот, задел искусственную траву. У меня было два варианта — отпустить педаль газа, и тогда круг был бы потерян, или попытаться атаковать дальше, поскольку был небольшой шанс, что машина удержится. Я не собирался сдаваться, но, к сожалению, не получилось.

Я не хотел просто заканчивать круг, я хотел предпринять что-то особенное, но ошибся. Мне очень жаль».