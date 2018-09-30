«В Сочи очень трудно обгонять»

Как изменить конфигурацию трассы Гран-при России Формулы-1 «Сочи Автодром»

Мы спросили у пилотов Формулы-1, что стоит поменять на «Сочи Автодроме». Некоторые идеи очень радикальные — со сносом стадионов.

В 2017 году в гонке Гран-при России Формулы-1 зрители увидели всего один обгон. 30 сентября 2018-го ситуация должна стать лучше: из хвоста пелотона стартуют быстрые пилоты «Ред Булл», зона DRS расширена, а хрупкие шины «гиперсофт», надеемся, будут держать не слишком долго. Тем не менее, нет предела совершенству, и поэтому «Чемпионат» попросил гонщиков Формулы-1 представить свои идеи по изменению «Сочи Автодрома». Поехали!

Серхио Перес

«Что, в прошлом году правда был всего один обгон? Да уж. Тут очень трудно следовать вплотную за соперником. Я надеюсь, что увеличение DRS что-то изменит. Одна из проблем — очень низкая деградация шин из-за очень гладкого асфальта. Разницы в скорости просто не хватает для атаки. Сейчас «Пирелли» более агрессивна в выборе шин — возможно, это поможет.

Чтобы улучшить ситуацию с обгонами, нужен медленный последний поворот и очень длинная прямая — как в Баку. Вероятно, прямая в Сочи недостаточно длинная — давайте уберём третий поворот! Вот без неё прямая будет действительно длинной. Вообще всем новым трассам нужно смотреть на Баку, где очень интересные гонки. Нужны очень длинные прямые. И пусть последний поворот будет быстрее и шире. Тогда обгонов станет намного больше».

Стоффель Вандорн

Чемпионат.com

«Давайте сделаем срезку вместо третьего поворота. Но только для гонщиков «Макларена»!

Даниэль Риккардо

Чемпионат.com

«Последний поворот нужно сделать быстрее. А второй — сделать уже, чтобы расширить зону торможения — тогда шансов станет больше».

Нико Хюлькенберг

Чемпионат.com

«При такой конфигурации второго поворота шансов станет намного больше. Проблема в том, что сейчас этот поворот слишком быстрый: ты проходишь его на третьей или четвёртой передаче. Вот если бы мы опустились до второй передачи, то можно было бы попробовать проводить атаки. А сейчас ты слишком быстр в повороте, а на выходе не остаётся места».

Кевин Магнуссен

Чемпионат.com

«Я думаю, если ты действительно быстр, то и в Сочи получишь шанс на обгон. Сейчас второй поворот слишком быстрый. Если сделать там шпильку, то шансы на атаку станут выше».

Сергей Сироткин

Чемпионат.com

«Говорите, при такой конфигурации второго поворота придётся делать бетонную стену без зоны вылета? Что ж, придётся не вылетать!»

Алонсо

Чемпионат.com

«Нужен большой овал! Но давайте ездить по часовой стрелке, чтобы американцы не обвинили нас в плагиате».

Макс Ферстаппен

Чемпионат.com

«Я бы тоже просто сделал большой овал! А вообще хорошо бы сделать шпильку во втором повороте. Да и некоторые другие места изменить. Я залез на хоккейный стадион? Что ж, придётся его снести! Это ведь не моя проблема! 10-й поворот я бы тоже сделал медленнее, а после него — обычную прямую, без изгиба. Это сильно бы помогло. Если есть свободное пространство, то нужно больше длинных прямых — как в Китае. Да и там выход из поворота на прямую неидеальный. В общем, нужны длинные прямые и большие зоны торможения в их конце. Если в конце прямой быстрый поворот, это не работает».

Виталий Петров

Чемпионат.com

(В отличие от коллег, у Виталия была возможность изучить чужие идеи). «Мне все идеи нравятся, они вполне рабочие, помогли бы. Я же считаю, что главное — изменить последний поворот. Я проверял: там есть свободное пространство, чтобы внести изменения. Там возможны разные варианты — главное, чтобы машины не слишком растягивались в начале прямой. Было бы хорошо „углубить“ поворот на выходе, но не уверен, достаточно ли там места».