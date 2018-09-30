Сироткин о гонке Гран-при России: всё пошло не так, как планировали

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России. «Несколько раз были контакты с соперниками, на старте меня зажали и из этой ситуации сложно было выбраться. Потом ещё и с партнёром по команде прижались, ещё время на этом потерял. Всё пошло не так, как планировали. Не хочется об этом больше говорить», — приводит слова Сироткина ТАСС. Россиянин, стартовавший 13-м, финишировал на 18-м месте. Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон одержал 70-ю победу в «Формуле-1».