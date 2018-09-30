Сироткин назвал гонку в Сочи неприятной

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сделал всё от него зависящее на Гран-при в Сочи. Об этом 23-летний гонщик заявил в своём Instagram.

«Трудно передать то, что я сейчас чувствую. Это была очень неприятная гонка, в которой я просто не мог сделать большего. Очень обидно. Совсем не так я хотел отблагодарить всех за ту поддержку, которую получил в этот уикенд», — написал Сироткин.

На Гран-при России Сироткин финишировал последним. Победу одержал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Ранее News.ru сообщал о том, что будущее Сироткина в «Формуле-1» находится под вопросом.