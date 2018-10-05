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Хюлькенберг отметил высокую работоспособность Сироткина
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Хюлькенберг отметил высокую работоспособность Сироткина 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: Reuters
Немецкий пилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг поделился мнением относительно российкого пилота «Уильямса» Сергея Сироткина.
«Высоко ценю Сергея, он мне нравится как пилот. Не знаю никого, кто работал бы так же упорно, как он. Даже в прошлом году, когда был третьим гонщиком, он каждый день занимался в тренажёрном зале, был очень погружён в работу, сконцентрирован на жизни в «Формуле-1». Это производит впечатление», — приводит слова Хюлбкенберга «Чемпионат».
Он отметил, что Сироткин сейчас находится в непростой ситуации, из-за низкой скорости болидов «Уильямс».
«Это сложная ситуация, особенно когда ты новичок, не имеешь необходимого опыта. Иногда не знаешь, что делать с машиной, нелегко понять это. Но, считаю, он работает очень достойно», — добавил немецкий пилот.
Ранее Сироткин рассказал, каких результатов ждать от «Уильямса» на Гран-при Японии.
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