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Сироткин доволен заездом в Японии
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Сироткин заявил, что доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Японии 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации 17-го этапа «Формулы-1» Гран-при Японии.
«Думаю, что это была хорошая сессия. Нам не повезло с трафиком, с которым мы столкнулись на прогревочном круге, из-за чего шины не были идеально прогреты на нашей попытке, но я остался доволен своим кругом», — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.
Он отметил, что не очень доволен тем, что ему не удалось пробиться во второй сегмент квалификации, но всё равно остался удовлетворён ощущениями от проделанной работы.
«Я выдал максимум возможного на своей попытке, нам удалось хорошо поработать над настройкой болида», — добавил россиянин.
По итогам квалификации Сироткин занял 17-е место. Его напарник Лэнс Стролл смог пробиться во второй сегмент, и благодаря техническим проблемам у пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо, занял 14-е место.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии.
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